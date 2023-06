Adolescente com suspeita de febre maculosa morre no interior de SP

Ela compareceu ao mesmo evento, no dia 27 de maio, do qual participaram outras três pessoas que morreram em consequência de complicações da doença. A festa aconteceu na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio (região Leste da cidade), local provável de infecção.

Em razão das confirmações, a ocorrência configura-se como um surto de febre maculosa localizado. O distrito de Joaquim Egídio é mapeado como área de risco para a doença.

A adolescente foi hospitalizada na última sexta-feira, 9 de junho. O caso dela já havia sido notificado à Vigilância em Saúde como suspeito de febre maculosa, dengue, leptospirose ou meningite. No entanto, a família só referiu o evento da Fazenda Santa Margarida nesta terça-feira, 13 de junho, ao ver a repercussão na imprensa. O material coletado está em análise no Instituto Adolfo Lutz. Por isso, a causa da doença ainda não foi confirmada.

Casos confirmados

Mais cedo, na tarde da terça-feira, a Secretaria de Saúde confirmou que a doença causou as mortes de um empresário de 42, de Jundiaí, e de uma mulher de 28 anos, de Hortolândia.

Na noite de segunda-feira, 12 de junho, a pasta tinha confirmado a mesma causa para a morte da namorada do empresário, uma dentista de 36 anos, moradora de São Paulo.

O empresário, a namorada dele e a moradora de Hortolândia morreram no mesmo dia, em 8 junho.

A Secretaria de Saúde de Campinas foi notificada na noite desta terça-feira, 13 de junho, da morte da adolescente Erissa Nicole Santana de 16 anos que estava internada em um hospital privado no município com suspeita de febre maculosa.

Sobre a doença A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida através da picada de uma das espécies de carrapato, ou seja, ela não é transmitida diretamente de pessoa para pessoa pelo contato e seus sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças que causam febre alta.

Há no estado duas espécies da bactéria causadora da doença. Na região metropolitana da capital, há pouquíssimos registros dada a urbanização da área. No interior do estado, a doença passou a ser detectada a partir da década de 1980, nas regiões de Campinas, Piracicaba, Assis, nas regiões mais periféricas da região metropolitana de São Paulo e no litoral, mas em uma versão mais branda. Os municípios de Campinas e Piracicaba são, hoje, os dois que apresentam o maior número de casos registrados da doença. O tratamento é realizado com antibiótico específico.

ORIENTAÇÕES

A Secretaria de Estado da Saúde reforça que as pessoas que moram ou se deslocam para áreas de transmissão estejam atentas ao menor sinal de febre, dor no corpo, desânimo, náuseas, vômito, diarreia e dor abdominal e que procurem um serviço médico informando que estiveram nessas regiões para fazer um tratamento precoce e evitar o agravamento da doença.