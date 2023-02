Acusado de matar esposa, filha e sogra é encontrado morto na cadeia

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Saiba Mais Região Homem é preso após matar a esposa, a filha e a sogra na região

Acusado de matar a mulher, a filha e a sogra, no último final de semana, em Caconde, Gustavo Antonio Siqueira da Silva, 21 anos, foi encontrado enforcado com lençol dentro da cela no Centro de Detenção Provisória de Serra Azul, onde estava preso. O bárbaro crime ocorreu em Caconde (SP).

Segundo apurado pelas autoridades policiais, Gustavo teria matado a facadas a esposa Marina Cristiane de Lima, de 23 anos, a filha Giullia Emanuelly, na noite de sábado, 11, na casa onde moravam. O homicida teria ainda passado a noite com os corpos de ambas na residência. No domingo pela manhã, a sua sogra, Isabel Cristina Moreira, 53 anos, ao chegar na casa, teria sido morta com golpes de martelo.

Policiais militares teriam apurado ainda que Gustavo não sabia o que fazer com os corpos. Teria ido a uma área rural, onde tentou se matar. Como não conseguiu se entregou. Na oportunidade, foi socorrido com ferimentos no pescoço e braço e autuado em flagrante. O corpo de Gustavo foi encaminhado para o IML.

Leia Também