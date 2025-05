Acidente mata casal e as filhas de dois e sete anos

Local do acidente - Crédito: SPMar

Um grave acidente envolvendo uma Tucson e uma carreta Scania resultou na morte de Paulo Renato de Almeida Júnior, a esposa Tatiane Santos, ambos com 41 anos, e as filhas do casal, Maria Luiza, 2 anos, e Melinda Rebeca, de 7, na tarde deste sábado (10) no km 80 do Rodoanel Mário Covas, em São Bernardo do Campo.

De acordo com informações apuradas no local, a Tucson trafegava na pista interna quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, invadiu o canteiro central e cruzou para a pista contrária. Nesse momento, colidiu frontalmente com a carreta que seguia na terceira faixa. Com o impacto, a Tucson capotou, parando sobre o acostamento e gramado lateral.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente. O Corpo de Bombeiros socorreu uma criança em estado grave para o Pronto Socorro, no entanto, acabou falecendo no hospital. As outras três vítimas morreram no local. O motorista do caminhão nada sofreu.

