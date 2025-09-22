Acidente grave na SP-300 deixa dois mortos carbonizados e três feridos

Crédito: CCI ARTESP

Um engavetamento envolvendo seis veículos deixou duas pessoas mortas carbonizadas e ao menos três feridos em estado gravíssimo no início da tarde deste domingo (21), em São Manuel, no interior paulista.

O acidente aconteceu por volta das 12h15 no quilômetro 276 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300). O impacto foi tão violento que três carros pegaram fogo e ficaram completamente destruídos, sendo impossível identificar alguns deles.

Segundo informações iniciais, as vítimas fatais estavam em um dos veículos consumidos pelas chamas, junto com outras duas pessoas que foram resgatadas em estado gravíssimo. Outro motorista também sofreu ferimentos graves.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e concessionária da rodovia foram acionadas e mobilizaram um grande aparato para conter as chamas, socorrer as vítimas e evitar que o fogo se espalhasse pela vegetação às margens da pista. A rodovia precisou ser interditada, o que provocou longo congestionamento na região.

A Polícia Rodoviária e peritos do Instituto de Criminalística agora trabalham para esclarecer as causas da colisão em cadeia que resultou em tamanha destruição.

