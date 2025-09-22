(16) 99963-6036
segunda, 22 de setembro de 2025
Estado

Acidente grave na SP-300 deixa dois mortos carbonizados e três feridos

22 Set 2025 - 06h41Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Acidente grave na SP-300 deixa dois mortos carbonizados e três feridos - Crédito: CCI ARTESP Crédito: CCI ARTESP

Um engavetamento envolvendo seis veículos deixou duas pessoas mortas carbonizadas e ao menos três feridos em estado gravíssimo no início da tarde deste domingo (21), em São Manuel, no interior paulista.

O acidente aconteceu por volta das 12h15 no quilômetro 276 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300). O impacto foi tão violento que três carros pegaram fogo e ficaram completamente destruídos, sendo impossível identificar alguns deles.

Segundo informações iniciais, as vítimas fatais estavam em um dos veículos consumidos pelas chamas, junto com outras duas pessoas que foram resgatadas em estado gravíssimo. Outro motorista também sofreu ferimentos graves.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e concessionária da rodovia foram acionadas e mobilizaram um grande aparato para conter as chamas, socorrer as vítimas e evitar que o fogo se espalhasse pela vegetação às margens da pista. A rodovia precisou ser interditada, o que provocou longo congestionamento na região.

A Polícia Rodoviária e peritos do Instituto de Criminalística agora trabalham para esclarecer as causas da colisão em cadeia que resultou em tamanha destruição.

Leia Também

Chuva retorna ao estado de SP com possibilidade de tempestade
Estado06h29 - 22 Set 2025

Chuva retorna ao estado de SP com possibilidade de tempestade

Madeira apreendida pela PM é transformada em móveis por presos
Presidente Venceslau08h17 - 21 Set 2025

Madeira apreendida pela PM é transformada em móveis por presos

Defesa Civil alerta para risco de temporal nesta segunda-feira
Estado de atenção 06h49 - 21 Set 2025

Defesa Civil alerta para risco de temporal nesta segunda-feira

Fazenda de SP cria sistema para monitorar evolução patrimonial de servidores
Estado11h51 - 20 Set 2025

Fazenda de SP cria sistema para monitorar evolução patrimonial de servidores

Inscrições para 2,2 mil vagas no concurso da PM de SP seguem abertas; veja como participar
Estado19h25 - 19 Set 2025

Inscrições para 2,2 mil vagas no concurso da PM de SP seguem abertas; veja como participar

Últimas Notícias