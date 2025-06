3ª onda de frio do ano derruba temperaturas e deve durar pelo menos uma semana

Pedestre caminha agasalhado na Praça do Mercado - Crédito: Lourival Izaque

Entre domingo (22) e segunda-feira (23), uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical vai avançar pelo país, provocando mudanças significativas no clima. O sistema, que ganha intensidade no oceano, não deve alcançar diretamente o continente, mas vai gerar rajadas de vento fortes nas regiões centro-sul do país, afetando especialmente São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A chegada de uma nova massa de ar polar intensificará a queda de temperatura no início da semana. Nos três estados da Região Sul e em Mato Grosso do Sul, o frio começa a ser percebido nesta segunda-feira e segue até a sexta-feira (27). Já no estado de São Paulo, as temperaturas entram em declínio a partir de terça-feira (24), com destaque para uma intensificação do frio ao longo da quarta-feira (25).

Um segundo pulso de ar polar está previsto para chegar ao Sul do país no final da semana, a partir de sexta-feira (27), ampliando o impacto do frio e prolongando a sensação de inverno em boa parte das regiões afetadas.

Com informações do Climatempo

