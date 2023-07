Zé Vítor quer um Grêmio responsável na Bezinha

“É a nossa chance de conquistar nosso primeiro acesso e vamos em busca desse objetivo”, disse Zé Vítor a respeito do jogo em Santos - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

A “cabeça pensante” do Grêmio, um dos atletas de confiança do técnico Marcus Vinícius e uma das esperanças da equipe em buscar o tão sonhado acesso a Série A3. O camisa 10 do Grêmio São-carlense, Zé Vítor, é uma das peças fundamentais do esquema implantado pelo treinador e vem cumprindo um importante papel na equipe titular.

Segundo atleta a completar 30 jogos com a camisa do Lobo da Central em apenas duas temporadas, já marcou quatro vezes em 12 jogos na atual temporada.

Em uma entrevista ao São Carlos Agora, o jogador mostrou serenidade ao responder algumas perguntas e não escondeu que o sonho é a Série A3, mas antes, há metas a serem concluídas.

Duas delas, já neste domingo, 16, quando enfrenta o Jabaquara, a partir das 10h no estádio Espanha, em Santos. O Grêmio lidera o grupo 12 com 7 pontos e mais uma vitória irá garantir o primeiro acesso do time em 2023, que é a série A4 no próximo ano e ainda classificar a equipe para a terceira fase do Campeonato Paulista da Série B.

Para tanto, na contabilidade de Zé Vítor restam apenas mais três pontos para tais conquistas. Desta forma, o clube espera resolver “a fatura” já neste final de semana: voltar para casa com o primeiro acesso e a vaga garantida. “Mas temos que ter sempre a mesma responsabilidade”, alerta.

A ENTREVISTA

São Carlos Agora - O Grêmio está na liderança e bem perto da vaga e primeiro acesso. Qual seu espírito para os próximos três jogos?

Zé Vítor - Vamos encarar com a mesma responsabilidade dos três primeiros jogos. Sabemos da importância dessas partidas. É a nossa chance de conquistar nosso primeiro acesso e vamos em busca desse objetivo.

SCA - Quantos pontos são necessários para garantir a terceira fase?

Zé Vítor - Mais uma vitória e estaremos matematicamente classificados. Essa é a nossa conta.

SCA - Em São Carlos, o Jabaquara mostrou que é um time competitivo. Como o time tem que se portar para não perder em Santos?

Zé Vítor - Entrar no jogo concentrado, errar menos e sabemos que esse jogo vale o aceso para a Série A4.

SCA - A cada fase, a Bezinha fica mais complicada? Por que?

Zé Vítor - Vai afunilando, vai aumentando a qualidade dos times. Porém, sabemos do valor de nossa equipe e vamos atrás dos nossos objetivos.

SCA - Qual o melhor “remédio” para sempre buscar as vitórias neste afunilamento?

Zé Vítor - Manter a concentração, não perder pontos em casa e ser incisivo nas finalizações, ser mais pontual e errar menos. Esse grupo sabe bem o que quer, aprendeu e sofreu muito com o ano passado e estamos mais focados do que nunca. A torcida vem crescendo, aumentando e isso ajuda a equipe também.

