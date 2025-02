Zavaglia vence Desportivo e mantém invencibilidade no Raspadão

O Nova Era, com um uniforme diferente, foi derrotada pelo Caixa D’Água por 2 a 0 - Crédito: Divulgação

Seis jogos deram início na manhã de domingo, 2, na quarta rodada do Campeonato Raspadão, que acontece na Arena Raspadão, no Cidade Aracy. As equipes do grupo A enfrentaram as do B.

Os destaques da rodada ficaram para os líderes de seus respectivos grupos que fizeram a lição de casa e mantiveram as pontas.

Pelo grupo B, o Zavaglia é a melhor equipe e manteve a invencibilidade ao vencer o Desportivo Central por 3 a 1 e chegou aos 10 pontos. Nova Era e Bola+1 completam o top 3, cada um com seis pontos.

No Grupo A, o Tijuco é o líder com 12 pontos e na manhã de domingo, 2, goleou a Nata São-carlense por 8 a 0. Aracy e Caixa D’Água, ambos com 9 pontos, completam o ‘top 3’.

A rodada

Nata São-carlense 0 x 8 Tijuco Preto

Zavaglia 3 x 1 Desportivo Central

Nova Era 0 x 2 Caixa D’Água

Bola+1 2 x 0 Pé Na Porta

Galo das Arábias 0 x 3 Aracy

Boleiros 0 x 3 Real Maloka

Principais artilheiros

5 gols - Douglas Jr (Zé Bebeu) e Tiago (Zavaglia)

4 gols – Victor (Unidos do Nordeste), Emerson (Caixa D’Água), Ícaro (Aracy), João Batista (Desportivo) e Jeferson (Zé Bebeu)

3 gols – Raul (Tijuco Preto), Maycon (Real Maloka) e Edmar (Pé na Porta).

Classificação

