VW SP2 1974 vai disputar a final América Latina no Hot Wheels Legends 2025 representando o Brasil

Na foto: Orlando Cunha, montador representante do VW SP2 de Thiago Marco, vencedor da edição 2025 do Hot Wheels Legends Brasil - Crédito: Alexandre Suplicy

hiago Marco Baptista Pereira Araújo dos Santos foi o grande vencedor do 5º Hot Wheels Legends Brasil, que aconteceu no último sábado, dia 23 de agosto, em São Paulo. Com seu VW SP2 1974, Thiago irá agora disputar a final regional para América Latina, concorrendo com candidatos do Chile, Colômbia, Peru e México, que acontecerá em novembro e será transmitido ao vivo nos canais oficiais de Hot Wheels.

“Este carro está na família há mais de 30 anos e ficou parado por um bom tempo. Então tivemos a ideia de transformá-lo neste modelo que ele é hoje. Foi um trabalho artesanal muito suado, especialmente por ele manter detalhes originais e elaborarmos a parte mecânica. Então, vencer o Hot Wheels Legends Brasil, em meio a tantos carros incríveis, é um sonho sendo realizado”, comemora Orlando Cunha, representante enviado pelo proprietário do carro vencedor Thiago Marco.

Se passar pela final regional América Latina, o VW SP2 1974 de Thiago irá disputar o título de próxima lenda Hot Wheels na final global do concurso, que também será em novembro e será transmitida ao vivo pelas redes sociais da marca. O grande vencedor da final global será imortalizado com uma miniatura oficial em escala 1:64 da marca!

