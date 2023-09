Voleibol Adaptado para Melhor Idade de São Carlos convida população para participar dos treinos

SIGA O SCA NO

Voleibol adaptado para a melhor idade é uma modalidade esportiva que agrega pessoas com mais de 55 anos e que estejam dispostas a se exercitar de maneira descontraída e alegre, sem perder o foco da competitividade. As equipes têm participado de campeonatos regionais e estaduais, representando São Carlos.

Os treinos acontecem as 2º. 4º e 6ª feiras, no Ginásio de Esportes do Santa Felícia, que fica localizado na Rua Alberto Lanzoni n.º 180 nos horários: 7h30 às 9h30 para a equipe feminina e das 9h30 até 11h30 para a equipe masculina.

Em 2024 haverá novos campeonatos e torneios. Para isso, eles convidam a população para prática da atividade esportiva, que visa ampliar o quadro de atletas.Não é necessária experiência esportiva anterior, apenas vontade de participar. É gratuito Quem quiser participar, basta comparecer no ginásio de esportes Santa Felícia no início dos treinos

Leia Também