Vôlei masculino testa negativo para Covid-19

Todos os exames dos jogadores foram negativados para Covid-19 - Crédito: Marcos Escrivani

As equipes de vôlei masculino do Projeto Agee/Lual Lanches/Academia Onfit realizaram na semana passada, testes PCR para detectar a presença (ou não) do Sars-Cov-2, responsável pela pandemia da Covid-19. Os resultados foram divulgados quarta-feira, 16, pela DNA Consult e todos atletas e comissão técnica foram negativados para o vírus. Foram 30 atletas das equipes sub21 e adulto, mais a comissão técnica.

Com isso, as equipes foram liberadas e o primeiro treino aconteceu sexta-feira, 18, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, seguindo todos os protocolos de saúde exigidos pelas autoridades sanitárias.

Foi o primeiro passo de olho na preparação para a disputa do Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV) que se inicia em outubro.

“A meta é, além de dar mais experiência a equipe sub21, que conta com atletas muito jovens, buscar uma medalha que motivará ainda mais a equipe para as disputas de 2021. Para a equipe adulta também será a busca da classificação para as finais da Série Ouro, já que caímos em um grupo muito difícil e equilibrado, com Araraquara e Bebedouro. O importante é que as equipes estarão em competição neste ano de 2020 e dando continuidade no projeto já no início de 2021”, disse o técnico Dudão.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também