Vôlei masculino tem jogo decisivo pelo campeonato da APV

Crédito: Marcos Escrivani

A equipe adulta Projeto Agee/Lual Lanches/Academia Onfit disputa neste sábado, 28, a primeira partida da final da série prata do Campeonato da Associação Pró Voleibol, em Araras, a partir das 16h. A segunda partida será no dia 5 de dezembro, às 16h, no ginásio municipal de esportes José Eduardo GHregoracci, no Jardim Santa Felícia, em São Carlos.

O técnico Dudão que ministrou treinos durante a semana, disse que o time vai em busca do título da competição para encerrar bem o ano e já em preparação para de 2021, apostando em uma equipe mais forte e em busca de conquistas.

“Para essa partida a busca sempre é em evoluir no volume de jogo e minimizar erros, para que possamos fazer uma partida equilibrada e poder definir nos finais de sets, que está sendo nossa principal falha este ano”, disse.

A equipe sub20 aguarda definição da APV para disputa da medalha de bronze da série ouro.

