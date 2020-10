Vôlei masculino sub21 estreia na APV e encara Araraquara

Crédito: Marcos Escrivani

As equipes de vôlei masculino Projeto Agee/Lual Lanches/Academia Onfit continuam os treinos em preparação às estreias no Campeonato da Associação Pro Voleibol (APV).

As equipes sub21 e adulta treinam há três semanas, seguindo todos os protocolos de segurança para que os atletas não sejam infectados pelo novo coronavírus.

As atividades visam fazer com que o time evolua rapidamente em todos os fundamentos para a primeira apresentação na competição. A equipe sub21 joga neste sábado, 10, às 14h e encara Bebedouro no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felicia.

“Estamos buscando dar o maior volume de jogo possível para os meninos que são muito jovens e muitos disputarão uma competição desse nível pela primeira vez. Esperamos pelo menos fazer uma boa estreia, apesar de muito pouco tempo de preparação, mas espero que se superem e consigam ter um bom volume de jogo, tentando sincronizar o sistema bloqueio, defesa, contra-ataque”, disse o técnico Dudão.

Já o time adulto fará a estreia sábado, 24, às 18h no ginásio de esportes do Santa Felicia contra a forte equipe de Araraquara, tida como a grande favorita da competição.

