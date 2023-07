Vôlei masculino inicia a caminhada nos Regionais

O time são-carlense está de olho no pódio da competição - Crédito: Divulgação

O voleibol masculino de São Carlos, representado pela Agee (Associação dos Gestores de Esportes e Entretenimento) participará dos 65º Jogos Regionais de Lençóis Paulista, na categoria livre. O time são-carlense está de olho no pódio da competição.

As competições de vôlei iniciam nesta segunda-feira, 17. No Grupo B, São Carlos enfrentará Saltinho no primeiro duelo às 16h, no ginásio de esportes Cesec. O outro confronto do grupo será entre Botucatu e Itapuí. Na terça-feira, 18, os vencedores do grupo enfrentam os perdedores.

Disputam ainda os Jogos na modalidade: no Grupo A, Iacanga, Descalvado e Porto Ferreira; e, no Grupo B, Pirajuí, Barra Bonita e Bauru.

A equipe de São Carlos é composta por: São Carlos: Anderson Santos, Carlos Bassani, Cláudio Lúcio, Eliezer Silva, Fernando Monteiro, Henrique Duarte, Jean Carlos Francisco, João Paulo Bezerra, Leonardo Silva, Lucas Araújo, Otoniel Santos Filho, Raphael Tagliaferro, Tiago Bravin e Vinícius Rafael. Técnico: Antônio José dos Santos (Dudão).

