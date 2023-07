Vôlei masculino fica com a prata nos Regionais

SIGA O SCA NO

Vôlei masculino levou a prata nos Regionais - Crédito: Miltinho Marchetti

O vôlei masculino de São Carlos, representado pelo Agee, ficou com a medalha de prata nos Jogos Regionais, que terminam neste domingo, 23, em Lençóis Paulista.

Na decisão da medalha de ouro, na noite de sábado, 22, no ginásio municipal de esportes Tonicão, perdeu para Iacanga por 3 sets a 2. Com o resultado, a equipe garantiu presença nos Jogos Abertos do Interior.

O técnico Dudão ficou satisfeito com a campanha e disse que seria difícil a vitória. Porém a meta era justamente colocar a modalidade na competição que será realizada em outubro, em São José do Rio Preto.

