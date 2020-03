Vôlei masculino de São Carlos terá várias novidades na temporada

Vôlei masculino terá um ano intenso e presença em vários torneios - Crédito: Marcos Escrivani

As equipes Agee/Lual Lanches/Academia Onfit de vôlei masculino iniciaram os treinamentos visando a temporada 2020. Este ano a modalidade apresenta várias novidades.

Uma delas é que serão quatro equipes que representarão São Carlos em diversas competições, como os Jogos da Juventude, Campeonato da APV, Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior e etapas estaduais do Circuito Banco do Brasil.

O ano começa com a equipe sub19 voltando a disputar os Jogos da Juventude a partir de março. O sub18 disputará o Campeonato da APV, também voltando a competição após alguns anos. Já a equipe adulta disputará a APV, Jogos Regionais e caso consiga a classificação estará nos Jogos Abertos do Interior.

A equipe de vôlei de praia disputará a a APV, Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior e etapas estaduais do Circuito Banco do Brasil.

“Será um ano muito intenso, com muitas competições e muitos jogos para todas as categorias, mas buscaremos sempre os melhores resultados e as melhores colocações. Estou muito confiante e feliz por iniciar esses novos desafios”, disse o técnico Dudão.

