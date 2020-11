Vôlei masculino de São Carlos tem final de semana agitado

Crédito: Divulgação

O final de semana foi agitado para as equipes vôlei masculino Projeto Agee/Lual Lanches/Academia Onfit, já que estiveram em ação pelo Campeonato da Associação Pro Voleibol (APV).

A equipe de vôlei de praia venceu a primeira etapa do Estadual domingo, 1, em Pirassununga! Na primeira partida, a dupla são-carlense formada por Lucas Lodi e Tiago Bravin venceu São João da Boa Vista por 21 a 19. Na segunda, vitória sobre venceu a dupla de São Carlos por 21 a 9. Na semifinal, superou Pirassununga por 21 a 11 e na final, a conquista do ouro diante de São João da Boa Vista por 21 a 16.

“Apesar de um longo período sem competições oficiais a equipe se comportou muito bem, sempre impondo o ritmo forte, que é característica própria, com um saque potente e eficiência no contra-ataque”, disse o técnico Dudão.

INDOOR

No sábado, 31, a equipe adulta vôlei de quadra sofreu mais uma derrota na APV, ao perder por 3 sets a 0 para Araraquara, com parciais de 22/25, 21/25 e 21/25. Com o resultado, o time são-carlense não tem mais chances de se classificar para a semifinal da série ouro.

“Seguimos firmes e fortes! A equipe evoluiu um pouco mais nesta partida, principalmente no saque e no, bloqueio que se mostrou mais eficiente, mas pecamos muito na recepção, o que acabou custando mais essa derrota na competição”, lamentou Dudão.

