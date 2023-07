Vôlei masculino de São Carlos “passeia” em cima de Itapuí

Vôlei masculino de São Carlos mandou bem: 2 a 0 em Itapuí - Crédito: Miltinho Marchetti

A equipe de vôlei masculino (categoria livre), de São Carlos, representado pela Agee, estreou com tranquilidade na tarde desta terça-feira, 18, nos Jogos Regionais que são realizados em Lençóis Paulista.

No ginásio municipal de esportes Antonio Lorenzetti Filho, o Tonicão, aplicou tranquilos 2 sets a 0 em Itapuí, parciais de 25/5 e 25/7. Já a partir das 16h desta quarta-feira, 19, na mesma praça esportiva, encara Botucatu.

Satisfeito com o desempenho dos atletas, o técnico Dudão disse que o jogo de estreia foi totalmente dominado pelo time são-carlense. “Tivemos um volume muito grande no saque, evitando o ataque da equipe adversária e aprimoramento dos nossos contra ataques para as próximas partidas que serão muito mais difíceis, em busca da primeira colocação no grupo e garantir uma vaga direto para a semifinal”, disse.

