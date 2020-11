Vôlei masculino de São Carlos busca vitórias no Campeonato da APV

Tiago e Lucas buscam manter a hegemonia no campeonato da APV - Crédito: Marcos Escrivani

As equipes de vôlei masculino Projeto Agee Lual Lanches Academia Onfit estarão em ação neste final de semana para jogos decisivos pelo Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV).

No sábado, 21, a partir das 15h em Bebedouro, a equipe sub20 encara a equipe da casa pela semifinal da série ouro.

O confronto encarada como muito difícil pelo técnico Dudão, já que o adversário é até aqui, a equipe da competição e que ficou em primeiro lugar na fase de qualificação, enquanto que os são-carlenses ficaram em quarto lugar.

“Buscamos neste jogo evoluir um pouco mais e buscar fazer sets bem equilibrados e tentar surpreender o grande favorito da competição”, disse o treinador são-carlense.

No domingo, 22, a equipe de vôlei de areia formada por Tiago Bravin e Lucas Lodi disputam a segunda etapa do campeonato no Clube de Campo Pirassununga em busca do título.

“Vencemos a primeira etapa e somos os atuais bicampeões da competição. A dupla busca um melhor ritmo, com os melhores fundamentos da equipe, como um bom saque, defesa bem posicionada e contra ataques efetivo, pois esta é a apenas a segunda competição no ano”, analisou Dudão.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também