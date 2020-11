Vôlei masculino consegue bons resultados no final de semana

Crédito: Divulgação

O vôlei masculino de São Carlos esteve em ação e o final de semana foi considerado como bom, após os resultados obtidos pelas equipes Projeto Agee/Lual Lanches/Academia Onfit no Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV).

No sábado, 21, a equipe sub20 fez uma partida muito equilibrada no com o melhor desempenho do ano na competição, apesar da derrota por 3 sets a 0 (23/25, 22/25 e 26/28) para a favorita Bebedouro.

“Todos os sets foram muito equilibrados e pecamos naquilo que seria nosso trunfo: o contra-ataque, pois sacamos bem e neutralizamos os principais jogadores do adversário, mas desperdiçamos muitas jogadas. Fiquei muito feliz com o desempenho dos meninos, que jogaram de igual para igual contra essa forte equipe”, disse o técnico Dudão.

No domingo, 29, a dupla de vôlei de areia formada por Tiago Bravin e Lucas Lodi venceu a segunda etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Areia da APV realizada em Pirassununga. A equipe se impôs em todas as partidas sacando muito bem, realizando o side out com precisão e bloqueando nos momentos decisivos, com grande volume de jogo.

Na primeira partida Tiago e Lucas venceram Piracicaba, formada por Ivo e Gabriel por 21 x 9; na segunda partida superaram São Carlos, formada por Caio e Basílio por 21 x 12; na semifinal venceram Santa Rosa do Viterbo por 21 x 12 e na final venceram novamente a dupla de São Carlos formada por Caio e Basílio por 21 x 18.

Agora a dupla se prepara para a final da série ouro, que será realizada novamente em Pirassununga, com as 4 melhores equipes da temporada.

