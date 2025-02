Vôlei infantil de São Carlos terá dois campeonatos em 2025

Equipe infantil da AVS/Smec vai estar presente em dois torneios este ano - Crédito: Zé_Photografy

Com as escolinhas sociais em pleno favor, já que as atividades começaram em janeiro, a base do vôlei feminino de São Carlos, representada pela Associação de Vôlei São-carlense (AVS), com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) dá sequência ao projeto de revelar talentos e vai representar a cidade em dois torneios estaduais em 2025.

Sob o comando do experiente técnico Zé Sérgio, o time infantil composto por 22 atletas com idade entre 15 e 16 anos irá disputar os campeonatos da APV e da Liga de Campinas. Os treinos preparatórios do time são realizados no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

De acordo com Zé Sérgio, os congressos técnicos das duas competições. A APV será neste sábado, 15 e da Liga de Campinas, no dia 22 de fevereiro.

Otimista, Zé Sérgio disse que as atividades são intensas e após um ano de experiência adquirida em 2024, quando o time foi vice-campeão da série Bronze na APV, a perspectiva é dar um passo mais adiante este ano.

“Espero que possamos fazer jogos mais equilibrados. As atletas estão mais experientes e estamos conseguindo mais horários de treino. Elas estão evoluindo e acredito que vamos ter uma equipe mais competitiva”, disse.

Adulto

A AVS/Smec vai estar presente também uma equipe master e irá disputar a Copa AABB, a Copa AVS e APV. Os treinos tiveram início na terça-feira, 11, no ginásio de esportes do Santa Felícia sob o comando da técnica Sandra Mara Leão.

O congresso técnico da Copa AABB, que será online, vai ser realizada neste sábado, 15, quando serão definidos a tabela de jogos, bem como as equipes participantes e o início da competição.

