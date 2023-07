Vôlei feminino de São Carlos vence terceira seguida nos Regionais

SIGA O SCA NO

Jogadoras em ação contra Promissão: mais uma vitória são-carlense - Crédito: Miltinho Marchetti

O vôlei feminino de São Carlos continuou a série de vitórias na fase de classificação dos Jogos Regionais, que são realizados em Lençóis Paulista. Na manhã desta quinta-feira, 20, chegou ao terceiro resultado positivo consecutivo.

No ginásio municipal de esportes Toquininho venceu Promissão por 2 sets a 1, parciais de 19/25, 25/11 e 15/11, em uma hora de jogo. Com o resultado, passou em primeiro lugar no grupo e agora aguarda o adversário desta sexta-feira, 21, em partida válida pelas quartas de final. A partir de agora, os jogos são eliminatórios até definir o campeão.

São Carlos, que é representava pela AVS/Smec disputa a categoria sub21 com uma equipe com média de idade de 16 anos. Apesar de jovem, o time orientado pela técnica Sandra Mara Leão surpreende pela regularidade e qualidade do jogo apresentado.

Contra Promissão, que conseguiu vencer um set, Sandra fez uma análise positiva, já que, pela primeira vez, sentiram um pouco de pressão.

“No primeiro set, não fomos bem. As atletas sentiram e cometeram alguns erros. Mas mostraram maturidade e venceram as duas parciais seguintes. Estou surpresa sim com essa garotada”, disse a experiente treinadora.

São Carlos: Vic, Giovana, Giovana Arias, Bia, Bruna, Ana Júlia, Sarah, Rafa, Amábile, Júlia, Giovanna Casagrande e a líbero Laura. Técnica: Sandra Mara.

