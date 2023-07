Vôlei feminino de São Carlos atropela mais um e se classifica nos Regionais

No vôlei feminino, São Carlos se destaca - Crédito: Miltinho Marchetti

As jovens atletas da equipe de vôlei feminino de São Carlos continua a surpreender nos Jogos Regionais, que acontece em Lençóis Paulista.

Na categoria sub21, a equipe orientada por Sandra Mara Leão pulverizou Itapuí na tarde desta quarta-feira, 19, ao aplicar 2 sets a 0 em apenas 30 minutos: 25/6 e 25/11.

Com o resultado, o time são-carlense se classificou para a segunda fase com uma rodada de antecedência. Às 10h desta quinta-feira, 19, pega Promissão no encerramento da fase de classificação. As partidas são realizadas no ginásio municipal de esportes Toniquinho.

Feliz com o desempenho, Sandra comemorou ao final da partida. “Já estamos classificadas. Amanhã (quinta) vamos lutar para sair em primeiro lugar”, antecipou, salientando que a campanha são-carlense é uma grata revelação.

“É surpreende o desempenho. Pela pouca idade (das atletas) e pouco tempo de treino desta equipe. Isso mostra que estamos no caminho certo”, disse, feliz, salientando que não se deve comemorar nada por antecipação. “Não conheço os adversários”, relatou, ao ser indagada sobre o sonho de um pódio.

São Carlos: Vic, Giovana, Giovana Arias, Bia, Bruna, Ana Júlia, Sarah, Rafa, Amábile, Júlia, Giovanna Casagrande e a líbero Laura. Técnica: Sandra Mara.

