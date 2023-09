São Carlos poderá ter duas equipes de vôlei na Superliga

Equipe feminina já defendeu São Carlos na Superliga B em duas temporadas - Crédito: Jonas Bezerra

Depois de colocar o vôlei são-carlense no cenário nacional com a equipe feminina – que disputa a Superliga B – a Associação dos Gestores de Esporte e Entretenimento de São Carlos (Agee) pretende fomentar ainda mais o esporte na cidade.

Recentemente a associação teve dois projetos de vôlei aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte. Um projeto contempla a equipe feminina que irá disputar a Superliga B pelo terceiro ano consecutivo; o outro projeto contempla a formação de uma equipe masculina. As informações são do gestor da associação, Antônio José dos Santos - o Dudão.

São dois projetos que devem engrandecer a São Carlos no esporte. Mas, de fato, Dudão salienta que o momento agora é trabalhar na captação de recursos. “Já estamos em contato com empresas de nossa cidade e região para a apoiar o projeto feminino e estamos buscando parceiros também para a equipe masculina. É um trabalho ousado que requer a participação e a união de toda cidade: dos empresários, dos órgãos públicos, dos parceiros e população”, esclarece Dudão.

Na expectativa e caso os dois projetos de vôlei se concretizem, São Carlos se juntará a Bauru, como cidades paulistas que têm equipes masculina e feminina de vôlei nas principais competições nacionais.

Início das atividades

Com início de treinamento previstos para novembro, a Agee iniciou o planejamento para a formação da equipe feminina para a disputa da Superliga B 2024, com data prevista para a segunda quinzena de janeiro.

Já, a equipe masculina, que recentemente conquistou vaga para os Jogos Abertos do Interior, que acontecem na primeira quinzena de outubro em São José do Rio Preto, tem como objetivo a disputa da Superliga C - na busca de uma das vagas à Superliga B – e o Campeonato Paulista 2024.

Projeto social

Preocupando-se com o futuro de esporte, além de ter o intuito social e de formação, há dois anos a Agee trabalha com a escolinha de vôlei que envolve meninas e meninos da cidade, com idade entre 11 e 17 anos. Ao todo, são mais de 60 alunos que treinam às segundas e às quartas-feiras, das 14 às 18h. Um projeto voltado para o futuro do vôlei são-carlense.

Contribuição

A Lei de Incentivo permite a contribuição de 3% do Imposto de Renda devido no momento declaração para Pessoa Física, e, de 2% do Imposto de Renda devido durante o ano todo para Pessoa Jurídica.

