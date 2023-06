Vôlei de praia promete agitar São Carlos no final de semana

Etapa do circuito de vôlei de praia promete agitar São Carlos - Crédito: Divulgação

A temperatura pode estar amena, mas a terceira etapa do torneio de vôlei de praia promovido pela Associação de Esportes de Areia (AEA), promete esquentar e agitar São Carlos com muita adrenalina e disputas.

Neste sábado, 3 e domingo, 4, a A4 Arena Beach receberá duplas masculinas e femininas de todo o Estado para a competição que ganha corpo.

No sábado a partir das 7h30 inicia a disputa da categoria feminina. Da mesma maneira das etapas anteriores, as disputas prometem ser acirradas, já que a expectativa é que o nível deva estar muito forte.

O masculino começa às 12h30, com duplas de altíssimo nível, que deverão proporcionar uma excelente etapa.

Tanto no masculino e feminino confirmaram presença duplas que “rodam” o Circuito Banco do Brasil e os atuais campeões paulistas.

No domingo acontece a disputa da categoria sub17, que também como a categoria livre, tem um nível muito bom. Tanto no masculino, quanto no feminino a disputa promete ser bem equilibrada, com duplas da região a garotada começa a mostrar seu valor. O organizador Basílio Favoretto agradeceu mais uma vez a todos os atletas ao sucesso das inscrições e o apoio dos colaboradores.

Confirmaram presença na competição, duplas de São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto, Bauru, Araçatuba, Campinas, Santa Bárbara d’Oeste, Sorocaba, Santa Rosa do Viterbo, São José do Rio Preto, Piracicaba, Franca, Guaíra, São José dos Campos e São Paulo.

