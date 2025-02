Vitória tira “peso das costas”, garante Marcus Vinícius

Marcus Vinícius: “Essa garotada trabalha demais. São esforçados e querem aprender. Então dedico a vitória a todo o grupo” - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Comemorar a vitória é somente um dia. Com esta filosofia, o técnico Marcus Vinícius dá sequência aos trabalhos no comando do Grêmio São-carlense e após a primeira vitória no Paulista da A4, foca os próximos compromissos da primeira fase que serão Barretos e Vocem de Assis, ambos fora de casa.

Sem mencionar resultados, o treinador salientou que a meta é somar pontos e buscar vitórias e afirmou que os 2 a 0 em cima da Matonense, além de afastar o Lobo da zona da degola e aproximar do G8, deu um combustível “aditivado” para os jogadores.

“Essa garotada trabalha demais. São esforçados e querem aprender. Então dedico a vitória a todo o grupo, vai para eles”, vibrou. “E se Deus quiser, é a primeira de muitas”, reforçou.

Entretanto, Marcus salientou que após o jogo, ocorreu a comemoração, bem como no domingo, 9, quando os atletas ganharam folga.

“Mas a partir de hoje (segunda, 10), vamos voltar aos trabalhos, mas sem peso, sem pressão. A meta é corrigir os erros e fazer um time ainda mais equilibrado. Vamos para Barretos e Assis buscar os três pontos. Vencemos um jogo chato (2 a 0 na Matonense), mas o resultado é um ‘gás’ a mais para dar confiança e assim o trabalho fluir naturalmente”, finalizou.

