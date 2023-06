Vitória simples coloca o Lobinho na segunda fase do Paulista sub15

Vitória simples coloca o sub15 do Grêmio na segunda fase do Paulista - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

A emoção promete pulsar forte o coração dos torcedores e no gramado, a adrenalina estará a mil. A partir das 9h deste sábado, 10, um jogo decisivo no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, vai marcar o encerramento da fase de classificação do Campeonato Paulista sub15/sub17.

Uma vitória simples classifica o sub15 do Grêmio São-carlense para a segunda fase sem depender de nenhum outro resultado. Na oportunidade, encara o Sertãozinho, que possui 8 pontos e está em 4 lugar no grupo 4.

Já os Lobinhos está na terceira colocação com 17 pontos e hoje, tem a quarta melhor campanha entre todos os terceiros colocados dos demais grupos. Caso conquiste os três pontos, irá a 20 e carimba o passaporte para a sequência do Estadual.

Sabedor da importância da partida, o técnico Evandro Lima trabalhou forte seus atletas e está confiante no cumprimento da meta. “Jogamos por uma vitória simples. Hoje estamos entre os melhores terceiros e para não depender de nenhum outro resultado, precisamos do resultado positivo. Vamos para esse jogo com a mesma seriedade dos outros, fazer um jogo seguro, com atenção e buscando a vitória. Só dependemos de nós para passar e seguir na competição”, salientou.

Já o sub17 também enfrenta o Sertãozinho na conclusão da rodada dupla no Luisão. O Lobo tem 10 pontos e está na quarta posição. O adversário, com 7, na quinta. As duas equipes apenas cumprem tabela.

SÃO CARLOS

As equipes sub15 e sub17 encerram a participação no estadual de forma bem instável. Pelo grupo 4, vão até Araraquara e a partir das 9h, encaram a Ferroviária no estádio municipal Dr. Cândido de Barros.

O sub15 tem apenas 8 pontos e a AFE lidera como 22. No sub17, o São Carlos segura a lanterna com apenas 5 pontos e a Ferroviária é a terceira colocada com 15 pontos.

SUB20

Apenas cumprindo tabela, o sub20 do São Carlos joga neste domingo, 11, a partir das 15h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, pelo Campeonato Paulista. Vai encarar o líder Lemense, que está com 18 pontos. A Águia é penúltima coloca com apenas 5 pontos. O jogo vale pela fase de classificação do grupo 5.

