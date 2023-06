Vitória pode garantir título antecipado da Copa AABB para a AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Vitória pode garantir título antecipado à AVS/Smec na Copa AABB - Crédito: Zé_Photografic

Invicta e em busca do bicampeonato, a AVS/Smec estará em ação na manhã deste domingo, 18, quando encara o Arena/Pecci no ginásio de esportes da Associação Atlética Banco do Brasil, em Ribeirão Preto. Em caso de nova vitória, a quinta seguida, o time orientado pela técnica Sandra Mara Leão poderá conquistar o bicampeonato da Copa AABB e de forma antecipada.

A confiança é grande, bem como o otimismo. As atletas treinaram forte e acreditam em uma boa vitória e se não for bicampeãs antecipadas, pelo menos encaminharem o título.

“Estamos com esse foco”, disse Sandra. “Mas o jogo será trabalhoso, pois o adversário tem atletas experientes e de qualidade. Todos têm sede de vitória e vamos trabalhar para que ela venha para nosso lado”, garantiu Sandra.

