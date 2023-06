Vitória em Limeira pode garantir Grêmio na segunda fase da Bezinha

Grêmio está próximo da classificação: vitória em Limeira é um passo significativo - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Se em casa está difícil vencer, fora dos seus domínios, o Grêmio São-carlense está 100% em aproveitamento. Realizou três partidas e venceu todas e com 11 pontos no grupo 4, pode consolidar a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B.

Com este pensamento, a equipe comandada pelo técnico Marcus Vinícius enfrenta a partir das 10h30 deste domingo, 28, o Independente, no estádio municipal Agostinho Prada, em Limeira.

A equipe é vice-líder e está a sete pontos do 5º colocado (Mogi, 4 pontos). Conquistando mais 3 pontos, chega aos 14 e dificilmente será alcançado.

“O jogo é importante, mas difícil. O campo tem dimensões menores, gramado não é tão bom, mas nos preparamos para sermos consistentes e fazer uma boa partida”, disse o treinador.

Marcus Vinícius afirmou que, apesar de respeitar o Independente, que está em quarto lugar com 8 pontos, a meta é buscar a vitória e alcançar a primeira meta estipulada pelo clube que é a classificação para a segunda fase da Bezinha.

E O ATAQUE?

A defesa do Grêmio é uma das melhores da Bezinha. Sofreu até aqui somente dois gols. Porém, o outro extremo preocupa, já que ataque deixa a desejar. Até aqui foram apenas cinco gols marcados.

Marcus Vinícius mostra satisfação com a zaga, mas garante que os poucos gols não é motivo de preocupação. “Temos que trabalhar cada vez. Seria pior senão tivéssemos criado oportunidades, mas a equipe está tendo um bom volume e criando chances e continuar persistindo e trabalhando que já-já as coisas se ajeitam. Isso faz parte do amadurecimento. Os meninos trabalham muito e tenho certeza que as chances criadas se converteram em mais gols em breve, assim como eles continuaram com esse foco de ser a defesa menos vazada da competição”, disse.

CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3

1. XV de Jaú, 13 pontos

2. Grêmio, 11

3. União, 9

4. Independente, 8

5. Mogi Mirim, 4

6. São Carlos, 4

