Vitória do São Carlos Clube A encerra fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões

Terminou na noite de quarta-feira, 11, a fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino, com a realização de uma partida solitária no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião.

Com destaque para a ponta Daíza, o São Carlos Clube A, em 1h04 de jogo, venceu o Alpha por 3 sets a 0, parciais de 25/13, 25/15 e 25/16.

Com isso foram definidas as equipes classificadas para as três séries da competição e com isso a disputa pelos respectivos títulos.

Na série ouro estão a AVS, Country, Elite e Caaso. Na prata, UFSCar, São Carlos Clube B, Golden Team e Fenix/LBR Sports. Por fim, na bronze: Ibaté, Alpha e São Carlos Clube A.

São Carlos Clube A: Sílvia, Regina, Vanessa, Mariflávia, Roberta, Ana, Flávia, Adriana, Daíza, Cláudia Cury, Juliana, Luana, Marília e Cláudia. Técnica: Sandra Mara.

Alpha: Juliana, Ana, Cris, Gisele, Gislaine, Laura, Mariny, Dhara, Kizzi, Jack, Richele, Fernanda e Camila. Técnica: Karine.

Árbitros: Maicon Moraes e Kaisuky Kamimura. Apontador: Narciso Borges.

Classificação

1. AVS/Smec, 30 pontos

2. Elite, 23 pontos

5. Caaso, 22 pontos

4. Country Club, 21 pontos

5. UFSCar, 21 pontos

6. Golden Team, 16 pontos

7. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

8. São Carlos Clube B, 13 pontos

9. São Carlos Clube A, 11 pontos

10. Ibaté, 4 pontos

11. Alpha, 1 ponto

