Viradouro surpreende, derrota AVS/Smec e garante título da Copa AABB

Equipe são-carlense decepcionou e perdeu a decisão da Copa AABB - Crédito: Zé_Photografy

O jogo do bicampeonato da Copa AABB foi por terra e a AVS/Smec teve que se contentar com o vice-campeonato da torneio regional. Na final realizada na tarde de sábado, 1, no ginásio de esportes da AABB, em Ribeirão Preto. Foi necessário o “golden set” para definir o campeão da temporada 2023.

Por ter melhor campanha na fase de classificação, ainda invicta e com uma vitória por 3 a 0 sobre Viradouro, na decisão, contra o mesmo adversário, bastava uma vitória para sacramentar o título.

Porém, no jogo normal, Viradouro deu o troco nas são-carlenses e venceu por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/16 e 25/19, em uma partida onde as comandadas da técnica Sandra Mara Leão não conseguiram reeditar apresentações anteriores.

Para apurar o campeão foi necessário o “golden set” e novamente Viradouro levou a melhor e venceu por 15 a 10, garantindo a conquista do título da Copa AABB.

AVS/Smec: Thassi, Patrícia, Ana, Maria, Débora, Cláudia, Bárbara, Dani, Paloma, Luciana, Mônica, Juliana e Cris. Técnica: Sandra Mara Leão.

Viradouro: Lidiane, Lara, Manu, Ednaune, Etieny, Rafa, Amanda, Thays, Letícia, Letícia Ramos, Carol e Sabrina. Técnica: Regina.

Árbitros: Walter Roberto e Carlos Cesar Ferreira. Apontadora: Liliane Marques Ferreira.

