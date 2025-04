Veterano no Clube Faber tem três semifinalistas

Compartilhar no facebook

Vitória garantiu ao Ultrazinco, a classificação para a semifinal do Veterano - Crédito: Divulgação

A competição ainda está na metade, mas o Campeonato Veterano, promovido pelo Clube Faber-Castell, já tem dois semifinalistas garantidos após seis rodadas.

Na manhã de domingo, 27, no Cedrinho, Sanfer e Ultrazinco venceram seus compromissos e se colocaram entre os quatro melhores times do torneio. O Boni também está garantido.

Pela sexta rodada da primeira fase, o Ice Polar/Drogaria Pepe superou o WLM Engenharia/Casa dos Portões por 4 a 1, enquanto que o Ultrazinco/Sra. Fome despachou o Boni Centro Automotivo por 5 a 2 e o

Sanfer venceu o G4 em um jogo de nove gols por 6 a 3.

Chuva de gols

Após uma semana de pausa devido ao feriado proporcionado pela Páscoa, os times voltaram a campo descansados para o confronto deste domingo. O G4 entrou em campo ainda não classificado, porém entre os quatro, mas veio motivado para garantir sua vaga. Já que seu adversário direto folgou nesta rodada.

O Sanfer, brigando pela liderança, veio a campo motivado pela vitória, não deixando que o líder se distancie. Nos minutos iniciais ocorreu uma paralisação devido a um lance em que Bilim, do G4, se machucou de maneira séria. Após a lesão, os times ficaram meio presos. Após um lance que ocasionou em escanteio para o Sanfer, Jairo subiu mais alto que seus adversários e abriu o placar.

Após o gol, o jogo começou a ficar intenso, proporcionando maiores chances para ambas equipes. O G4 não se abalou e foi para cima do Sanfer. Em apenas duas oportunidades conseguiu a virada, mantendo a vitória parcial no primeiro tempo.

Já na etapa final, o Sanfer mostrou superioridade e o por que é um dos protagonistas do campeonato. Com mais volume de jogo, virou o placar para 3 a 2 e sempre com mais chances de ampliar gerava preocupações ao adversário que estava desfalcado de atletas e sem opções para substituições. Os jogadores ficaram cansados, mas não desistiram e novamente empataram.

Porém o tempo passava e isso era prejudicial ao G4, pois o cansaço era visível. O Sanfer que não tinha nada a ver com isso, impôs mais ritmo de jogo e ampliou o placar contra seu adversário direto. José Renato marcou três vezes e consagrou a vitória de seu time por 6 a 3. Terminando a rodada em segundo lugar.

Nesta rodada foram definidos 3 classificados para a semifinal, faltando apenas uma rodada e duas equipes irão brigar por esta última vaga. Sendo elas as equipes G4 e Rio Training.

