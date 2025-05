Veja jogadores que tiveram conflitos com a torcida no Palmeiras; Ríos se desculpa

O volante colombiano Richard Ríos é um dos principais jogadores do Palmeiras. Porém, recentemente o jogador protagonizou uma cena que deu o que falar. Após anotar o gol da vitória do Verdão diante do Cerro Porteño, o jogador comemorou pedindo silêncio para os torcedores que estavam cobrando a equipe.

Porém, no caso de Ríos, o volante tratou de se desculpar antes da partida na Copa Libertadores ser finalizada. Ao ser substituído nos minutos finais, o volante pediu desculpas aos torcedores, gesticulando para todos os setores do estádio.

“Aconteceu de cabeça quente, o pessoal sabe que não sou assim, não falo nada para a torcida. Eles levaram para o caminho errado, não quis falar para eles, quis falar para os caras que falam que sou do outro time”, justificou o jogador após a partida.

Em seguida, Richard Ríos ainda ressaltou o pedido de desculpas e deixou claro que tem muito respeito pelo Palmeiras.

“Quero pedir desculpa, todos vieram de longe para apoiar o time. Tenho muito respeito por este clube, vou dar sempre a vida. Sou homem para assumir, o que aconteceu vai ficar para aprendizado para mim e com toda certeza se tiver que pedir desculpas vou pedir de novo. Sou homem para fazer as coisas e para aceitar. Eles nunca fizeram nada errado”, finalizou.

Abel Ferreira comenta pedido de desculpas de Richard Ríos

O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, falou sobre a polêmica envolvendo Richard Ríos. Segundo ele, não é possível julgar o jogador, inclusive, pediu apoio dos torcedores.

“O Ríos… Quem sou eu para dizer algo a ele? Há uma coisa que digo que o futebol não é igreja. O espetáculo é emoção e os jogadores e treinadores às vezes têm reações que não pensam. O Ríos tem um coração top, um menino que trabalha muito. Ele já pediu desculpas. Nós precisamos muito dos nossos torcedores, que eles vibrem”, disse Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

O português ainda destacou que ouviu vaias dos torcedores e foi alertado pelos auxiliares sobre o ocorrido, inclusive, que Ríos pediu desculpas.

“Quando erramos, não há gesto mais nobre que pedir desculpas para da próxima vez vir mais forte. Eu não tinha visto o lance e não entendi porque estavam vaiando nossos jogadores. Me falaram o que foi e foi bom ele pedir desculpas”, completou.

Outros jogadores que se envolveram em conflitos no Palmeiras

Richard Ríos não foi o único. Além de Ríos, outros jogadores do Palmeiras também se envolveram em conflitos com a torcida nos últimos anos. Confira: