Várzea City goleia e mantém 100% na Série Prata da Champions Cup

Várzea City aplicou 5 a 0 no Barbaridade e tem 100% de aproveitamento na Champions Prata - Crédito: Divulgação

A quinta rodada da primeira fase da Série Prata da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, ocorrida no domingo, 29, foi marcada por muita emoção, com a realização de 14 jogos envolvendo os 28 times participantes.

O principal destaque ficou para o Várzea City, que goleou o Barbaridade por 5 a 0 e manteve 100% de aproveitamento, com 15 pontos em cinco jogos no grupo C.

O Cruz Azul lidera o grupo A com 10 pontos, mas foi derrotado pelo Jockey Club por 3 a 2, que assumiu a ponta do grupo B e foi a 13 pontos, mantendo a invencibilidade no torneio.

No grupo D, a melhor equipe por enquanto é o Marola Sanka, que tem 9 pontos e no domingo sofreu, mas venceu o Unidos do Antenor pela contagem mínima.

Resultados da rodada

Serse 3 x 0 Meninos da Vila

Várzea City 5 x 0 Barbaridade

Boca Juniors 0 x 1 Abdelnur

Mercenários 1 x 0 Caaso

Amigos City 1 x 3 Esportiva São Carlos

Holanda 0 x 2 União Aracity

Unidos do Antenor 0 x 1 Marola Sanka

Red Bull 2 x 7 Grêmio

Deportivo Sanka 2 x 1 Proara

Vila Prado 2 x 1 Simeão

R9 4 x 0 Internacional

Cruz Azul 2 x 3 Jockey Club

Ynvictus 0 x 3 Boleiragem

Red Back 1 x 1 Fluminense

