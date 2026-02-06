(16) 99963-6036
sexta, 06 de fevereiro de 2026
Grêmio x Nacional

"Vamos respeitar o adversário, mas buscar a vitória", reforça Rafael Andrade

06 Fev 2026 - 11h26Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Rafael Andrade projeta confronto difícil fora de casa e confia em evolução do Grêmio São-Carlense no Paulistão A4 2026. - Crédito: Reprodução GrêmioRafael Andrade projeta confronto difícil fora de casa e confia em evolução do Grêmio São-Carlense no Paulistão A4 2026. - Crédito: Reprodução Grêmio

O Grêmio São-Carlense finalizou a preparação para a segunda rodada do Paulistão A4 Rivalo 2026 e encara o Nacional fora de casa com confiança e foco em pontuar. Em entrevista pré-jogo, o treinador Rafael Andrade destacou a evolução da equipe ao longo da semana e a expectativa por um confronto equilibrado na capital.

Segundo o comandante do Lobão, os treinamentos foram importantes para ajustes após a estreia. “Foi uma semana muito produtiva, onde a gente conseguiu fazer algumas correções baseadas no jogo da estreia. Temos agora um jogo dificílimo contra a equipe do Nacional, fora dos nossos domínios, mas estamos prontos”, afirmou.

Rafael Andrade ressaltou o respeito ao adversário, mas deixou claro que o objetivo é buscar o resultado positivo. “Vamos respeitar o nosso adversário, mas procurar jogar um jogo onde iremos buscar a vitória e, consequentemente, uma boa arrancada inicial dentro da competição”, completou.

O treinador também destacou o equilíbrio do campeonato e a importância de somar pontos nas primeiras rodadas. “É uma competição muito igual, bem competitiva. O que a gente busca é pontuar dentro dessas duas partidas, para que a gente possa estar bem colocado dentro da tabela de classificação”, disse.

Para o duelo diante do Nacional, o Grêmio São-Carlense aposta em organização e eficiência. “É um time equilibrado, que vai buscar a vitória, independente do local que estiver jogando. Vamos jogar um futebol consistente defensivamente e buscar ter o máximo de eficiência na fase de ataque”, concluiu Rafael Andrade.

Pos Classificação
1 Grêmio São-Carlense
2 Penapolense
3 Inter Bebedouro
4 Jabaquara
5 Comercial RP
6 ECUS SAF
7 Vocem
8 Lemense SAF
9 Tanabi Esporte Clube
10 Colorado Caieiras
11 Barretos
12 Taquaritinga
13 Nacional
14 Jacareí FC
15 São Caetano
16 AEA - Araçatuba

Leia Também

Operação contra furto milionário de equipamentos agrícolas tem alvos em São Carlos
Segurança17h34 - 02 Fev 2026

Operação contra furto milionário de equipamentos agrícolas tem alvos em São Carlos

Grêmio São-Carlense estreia com vitória no Paulistão A4
Goleada 05h52 - 01 Fev 2026

Grêmio São-Carlense estreia com vitória no Paulistão A4

Grêmio inicia caminhada na A4 diante do Araçatuba no Luísão neste sábado
Esportes13h58 - 31 Jan 2026

Grêmio inicia caminhada na A4 diante do Araçatuba no Luísão neste sábado

Capoeira Abadá retoma aulas gratuitas e amplia atividades em Brotas, Itirapina e São Carlos
Esportes14h30 - 29 Jan 2026

Capoeira Abadá retoma aulas gratuitas e amplia atividades em Brotas, Itirapina e São Carlos

Há 85 anos nascia o Clube Atlético Bandeirantes
Memórias do Futebol22h40 - 27 Jan 2026

Há 85 anos nascia o Clube Atlético Bandeirantes

Últimas Notícias