"Vamos respeitar o adversário, mas buscar a vitória", reforça Rafael Andrade

Rafael Andrade projeta confronto difícil fora de casa e confia em evolução do Grêmio São-Carlense no Paulistão A4 2026. - Crédito: Reprodução Grêmio

O Grêmio São-Carlense finalizou a preparação para a segunda rodada do Paulistão A4 Rivalo 2026 e encara o Nacional fora de casa com confiança e foco em pontuar. Em entrevista pré-jogo, o treinador Rafael Andrade destacou a evolução da equipe ao longo da semana e a expectativa por um confronto equilibrado na capital.

Segundo o comandante do Lobão, os treinamentos foram importantes para ajustes após a estreia. “Foi uma semana muito produtiva, onde a gente conseguiu fazer algumas correções baseadas no jogo da estreia. Temos agora um jogo dificílimo contra a equipe do Nacional, fora dos nossos domínios, mas estamos prontos”, afirmou.

Rafael Andrade ressaltou o respeito ao adversário, mas deixou claro que o objetivo é buscar o resultado positivo. “Vamos respeitar o nosso adversário, mas procurar jogar um jogo onde iremos buscar a vitória e, consequentemente, uma boa arrancada inicial dentro da competição”, completou.

O treinador também destacou o equilíbrio do campeonato e a importância de somar pontos nas primeiras rodadas. “É uma competição muito igual, bem competitiva. O que a gente busca é pontuar dentro dessas duas partidas, para que a gente possa estar bem colocado dentro da tabela de classificação”, disse.

Para o duelo diante do Nacional, o Grêmio São-Carlense aposta em organização e eficiência. “É um time equilibrado, que vai buscar a vitória, independente do local que estiver jogando. Vamos jogar um futebol consistente defensivamente e buscar ter o máximo de eficiência na fase de ataque”, concluiu Rafael Andrade.

Pos Classificação 1 Grêmio São-Carlense 2 Penapolense 3 Inter Bebedouro 4 Jabaquara 5 Comercial RP 6 ECUS SAF 7 Vocem 8 Lemense SAF 9 Tanabi Esporte Clube 10 Colorado Caieiras 11 Barretos 12 Taquaritinga 13 Nacional 14 Jacareí FC 15 São Caetano 16 AEA - Araçatuba

