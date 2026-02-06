"Vamos respeitar o adversário, mas buscar a vitória", reforça Rafael Andrade

O Grêmio São-Carlense finalizou a preparação para a segunda rodada do Paulistão A4 Rivalo 2026 e encara o Nacional fora de casa com confiança e foco em pontuar. Em entrevista pré-jogo, o treinador Rafael Andrade destacou a evolução da equipe ao longo da semana e a expectativa por um confronto equilibrado na capital.
Segundo o comandante do Lobão, os treinamentos foram importantes para ajustes após a estreia. “Foi uma semana muito produtiva, onde a gente conseguiu fazer algumas correções baseadas no jogo da estreia. Temos agora um jogo dificílimo contra a equipe do Nacional, fora dos nossos domínios, mas estamos prontos”, afirmou.
Rafael Andrade ressaltou o respeito ao adversário, mas deixou claro que o objetivo é buscar o resultado positivo. “Vamos respeitar o nosso adversário, mas procurar jogar um jogo onde iremos buscar a vitória e, consequentemente, uma boa arrancada inicial dentro da competição”, completou.
O treinador também destacou o equilíbrio do campeonato e a importância de somar pontos nas primeiras rodadas. “É uma competição muito igual, bem competitiva. O que a gente busca é pontuar dentro dessas duas partidas, para que a gente possa estar bem colocado dentro da tabela de classificação”, disse.
Para o duelo diante do Nacional, o Grêmio São-Carlense aposta em organização e eficiência. “É um time equilibrado, que vai buscar a vitória, independente do local que estiver jogando. Vamos jogar um futebol consistente defensivamente e buscar ter o máximo de eficiência na fase de ataque”, concluiu Rafael Andrade.
|Pos
|Classificação
|1
|Grêmio São-Carlense
|2
|Penapolense
|3
|Inter Bebedouro
|4
|Jabaquara
|5
|Comercial RP
|6
|ECUS SAF
|7
|Vocem
|8
|Lemense SAF
|9
|Tanabi Esporte Clube
|10
|Colorado Caieiras
|11
|Barretos
|12
|Taquaritinga
|13
|Nacional
|14
|Jacareí FC
|15
|São Caetano
|16
|AEA - Araçatuba