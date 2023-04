Vallentina Camilo vence primeira etapa do Street Skate

SIGA O SCA NO

Camila venceu etapa da competição nacional: puro talento - Crédito: Divulgação

A são-carlense Vallentina Camilo fez bonito no final de semana e venceu a primeira etapa (online) do C.F.N. Street Skate de Rua, que faz parte do Circuito Futuro da Nação na Cidade.

O evento aconteceu sábado, 1, em São Paulo e uma comissão de árbitros avaliaram o desempenho da pequena skatista são-carlense. O pai, Gilberto, gravou um vídeo sem corte ou edição de 45 segundos, cujos obstáculos imitam arquitetura urbana e Vallentina mostrou sua desenvoltura com muita velocidade, técnica, criatividade, altura das manobras e constância na linha realizada.

Após a avaliação, o resultado foi divulgado domingo, 2, nas redes sociais Instagram, Tik Tok e Facebook.

Vallentina, pequena na idade, mas mostrou gigantismo ao conquistar a primeira colocação na categoria 4,5,6 e 7 anos. A segunda etapa da competição será em julho, também em São Paulo, mas desta vez em provs presenciais. A são-carlense busca o bicampeonato na competição e atualmente está em quarto lugar.

Leia Também