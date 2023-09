União São João faz 3 a 1 e Grêmio se complica na Bezinha

Grêmio não reeditou as boas apresentações e sofreu dura derrota em Araras - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

O União São João tem sido uma pedra no sapato do Grêmio São-carlense no Campeonato Paulista da Série B na temporada 2023. Até aqui, a equipe do técnico Marcus Vinícius não conseguiu vencer o time de Araras.

Uma nova derrota, no primeiro jogo da semifinal, neste sábado, 9, no estádio municipal Hermínio Ometto, os anfitriões conseguiram mais um resultado positivo e com um futebol ofensivo, fez 3 a 1 e deu um grande passo rumo ao acesso a Série A3 em 2024. No segundo jogo, no próximo sábado, pode até perder por um gol que garante a vaga.

O time do técnico Marcus Vinícius terá que buscar a superação e vencer por dois gols de diferença para forçar as penalidades máximas ou placar superior para conquistar a sonhada vaga na terceira divisão do futebol paulista.

Em Araras, o Grêmio esteve irreconhecível. Os frequentes erros de passe, aliada a falta de criatividade dos jogadores do meio campo fez com que a equipe fosse uma presa fácil para o União.

O JOGO

A vitória parcial por 1 a 0 para o União São João saiu no lucro para o Grêmio que começou a partida com os jogadores um tanto quanto desconectados com a importância da semifinal. Logo aos 3 minutos, no primeiro ataque, Joninha utilizou a velocidade pela esquerda e cruzou para Valdívia tocar no contrapé de Murillo e a bola foi morrer no canto direito do goleiro gremista.

Mesmo com 1 a 0, o União mandou na partida e mal posicionado, o Lobo nada criava. Para piorar, os jogadores erravam sucessivos passes e aos 17 minutos, Murillo evitou o segundo gol do União, ao fazer uma bela defesa e um forte chute de Valdívia.

Quando o time do técnico Marcus Vinícius tentava se encontrar na partida, um grande susto: em outra boa jogada pela direita do União, a bola foi cruzada na medida para Joninha que conseguiu perder um gol na pequena área. Sem goleiro, chutou a bola no travessão. Isso aos 36 minutos.

Após o susto, os jogadores gremistas conseguiram se soltar, equilibraram a partida e aos poucos conseguiu ter mais posse de bola. Teve chances de empatar, mas sem exigir muito do goleiro Orlando.

Na etapa final, pouca coisa mudou. Marcus Vinícius até que tentou soltar um pouco mais o Grêmio, porém o União São João continuava a levar perigo e nos minutos iniciais teve chance de ampliar com Léo Souza e Borges.

Sem criatividade, os jogadores gremistas tentavam o empate, mas aos 15 minutos novamente Joninha, em um rápido contra-ataque fez 2 a 0. Após cruzamento, Léo Souza, de ‘peixinho’, venceu o goleiro Murillo.

Com a desvantagem no placar, Marcus Vinícius fez várias mudanças do Grêmio e as alterações deu resultado. Aos 24 minutos, em um bate-rebate na pequena área do União, Matheus Barbosa aproveitou e diminuiu e aos 25 minutos, em uma confusão no meio-campo, Valdívia e Gabriel foram expulsos de campo.

A partir daí, as duas equipes com 10 atletas e sobrou mais espaço. O Grêmio teve a posse de bola, mas não levava perigo ao gol de Orlando. Já o União, em uma tarde inspirada, fez 3 a 1, aos 36 minutos. João Mafra chutou da entrada da área e Murillo aceitou, com a bola passando entre suas pernas.

O jogo continuou movimentado, mas o placar se manteve o União, com 3 a 1, conquistou uma grande vantagem no primeiro jogo da semifinal da Bezinha.

