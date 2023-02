Uma corrida dedicada somente para as mulheres acontece em São Carlos

Uma corrida só para elas: etapa Kasamigas aconteceu domingo em São Carlos - Crédito: Divulgação

Uma prova para marcar o início da temporada e sem a pressão por resultados. Assim foi a etapa de São Carlos da Corrida Kazamigas, realizada na manhã de domingo, 29, em um circuito montado no Swiss Park.

Participaram da prova somente atletas do sexo feminino, regularmente inscritas de acordo com o Regulamento Oficial do Evento

A Monstersteamrun, que representa São Carlos no torneio esteve representada por Luciane da Silva Sacramento, Ana Paula Vitorasse, Camila Faria da Silva, Larissa Missali Ferreira, Daiana Rodrigues, Maria Araújo, Odete Rodrigues, Renata Firmino Lima e Alessandra M. M. de Nascimento.

Em entrevista ao São Carlos Agora, o coordenador do time são-carlense Alesandro Pereira disse que as participantes correram lado a lado e o resultado final ficou em segundo plano, já que a meta era prestigiar o evento e colocar em ação as representantes. “Agradeço a cada uma pelo esforço e dedicação que colocam diariamente nos treinamentos. Isso contribui para o bom funcionamento do time, permitindo assim que os projetos sejam realizados. Todos estão de parabéns pelo excelente trabalho realizado no evento corrida de rua Kasamigas e pelo espírito de união e sacrifício que existe na equipe. Parabéns também aos organizadores pelo belíssimo evento”, resumiu Alesandro.

