Um empate de poucas emoções entre Rio Branco e Grêmio

Transpiração 10, inspiração nem tanto: Grêmio ficou no empate em Americana - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Vontade e intensidade não faltaram. Transpiração, então, nem se fala. Mas a tal “inspiração” foi um artigo raro na tarde deste sábado, 1, na abertura da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B. No estádio Décio Vitta, em Americana, Rio Branco e Grêmio São-carlense ficaram no 0 a 0 pelo grupo 12. No outro jogo, o Fernandópolis venceu o Jabaquara pela contagem mínima.

O Grêmio voltou a apresentar um grande problema da primeira fase: a falta de efetividade no ataque. As poucas chances criadas, foram desperdiçadas pelos atacantes. No melhor lance, as bola saiu dos pés do meia Chagas, em uma bonita cobrança de falta na etapa final. A bola se chocou no travessão do goleiro João Lazzari.

No mais, os 90 minutos foram de raras emoções. O time de Marcus Vinícius teve mais posse de bola, porém faltou um atleta que criasse boas jogadas de ataque. O meia Zé Vítor não estava em uma tarde inspirada.

O JOGO

O primeiro tempo foi bem disputado. Porém, se não fosse Murillo, o Grêmio São-carlense poderia sofrer uma dura derrota. O goleiro gremista fez duas defesas difíceis, ambas com os pés e tinham endereço certo. O Lobo teve três boas oportunidades, mas não tão aguda como as do Tigre americano.

Nos 45 minutos iniciais, a partida foi bem equilibrada. Nos 20 minutos iniciais, domínio gremista, que teve mais tempo com a posse de bola. A partir daí, o Rio Branco melhorou a marcação e o jogo foi bem disputado.

Na etapa final, repetiu-se o mesmo futebol da etapa inicial: Grêmio com mais volume de jogo, mas foram outros 45 minutos de raras emoções.

Na etapa final, o Rio Branco teve apenas duas chances de gol. Bem como o time de Marcus Vinícius. Em uma delas, de falta, o meia Chagas mandou a bola contra o travessão de João Lazzari, aos 37 minutos.

No mais, um jogo de muita intensidade, transpiração. Mas pouca inspiração.

