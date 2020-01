Ultramaratonistas norte-americanos passam por São Carlos pelo ramal do Caminho da Fé

Crédito: Lau Menezes

Na tarde de sexta-feira, 10, o voluntario do Caminho da Fé em São Carlos, Ubirajara Teixeira, o Bira, recebeu uma dupla de ultramaratonistas norte-americana, que percorre o Ramal Centro Paulista.

David Green e Emy Costa, que são amigos na Flórida, chegaram a São Carlos e logo se encontraram com Bira e percorreram 15 quilômetros até a chegada na Catedral de São Carlos. O destino de David e Emy é Águas da Prata, onde participarão da Ultramaratona Brazil 135+ (217 km).

Um fato curioso que além dos amigos norte-americanos e a equipe de apoio, ao lado corre Lucky, um ex-cachorro de rua brasileiro adotado por David em 2018. “Lucky começou a nos acompanhar, voluntariamente, durante esta mesma competição (BR 135+), em 2018. Na época, percorreu comigo 215 quilômetros. Ao final, senti uma conexão espiritual muito grande com ele. Falei com minha esposa por telefone, na Flórida, e decidi adotá-lo e levá-lo comigo”, contou David.

Após dois anos de adoção, Lucky voltou ao Brasil para percorrer os 742 quilômetros ao lado da dupla. O cão recebe um cuidado especial da equipe de apoio e no carro possui alimento, água e medicamentos.

Também estiveram em São Carlos presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Borborema e idealizador do Ramal Centro Paulista, Marcio Cardoso de Oliveira, e Junior Bueno.

Bira que percorreu o Caminho da Fé em abril de 2019 e depois disso se tornou voluntário do Ramal Centro Paulista em São Carlos, dando apoio aos peregrinos e cuidando das placas e setas das estradas no município, destacou estar muito contente em receber a dupla norte-americana. “É uma satisfação enorme ver pessoas de outros países passando pelo Ramal Centro Paulista do Caminho da Fé que leva até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida e ainda mais poder recepciona-las aqui em São Carlos, fico feliz”, observou.

Após chegarem em São Carlos, os norte-americanos passaram a noite e na manhã deste sábado, 11, e continuaram com o desafio.

SOBRE O CAMINHO DA FÉ

O Caminho da Fé possui rotas de estradas rurais sinalizadas para dar estrutura aos que desejam fazer a peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida (SP). O projeto foi lançado em 2003, na cidade de Águas da Prata, inspirado no milenar Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha.

O Ramal Centro Paulista, inaugurado em 2018, possui 207 quilômetros de extensão e é um dos 13 ramais brasileiros do “Caminho da Fé”, usados para a peregrinação de fiéis até ao Santuário Nacional de Aparecida (SP), tendo início em Borborema e passando por Itápolis, Ibitinga, Tabatinga, Nova Europa, Gavião Peixoto, Boa Esperança do Sul, Trabiju, Ribeirão Bonito e São Carlos.

Após chegar na Catedral de São Carlos Borromeu, os romeiros continuam percorrendo os outros roteiros que levam até ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida.

