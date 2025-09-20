(16) 99963-6036
sábado, 20 de setembro de 2025
Esportes

Últimos dias para se inscrever na 6ª Corrida Unimed São Carlos

20 Set 2025 - 16h03Por Da redação
5ª edição da Corrida Unimed São Carlos - Crédito: divulgação 5ª edição da Corrida Unimed São Carlos - Crédito: divulgação

Falta uma semana para a 6ª edição da Corrida Unimed São Carlos, que acontece nos dias 27 e 28 de setembro, no Parque Eco Esportivo Damha. O evento já é tradição no calendário esportivo da cidade e da região, reunindo atletas, famílias e apaixonados por saúde, bem-estar e diversão.

 

No sábado (27), a programação abre com a Corrida Kids, voltada ao público infantil, e a Cãominhada, que promete momentos de alegria e descontração entre tutores e seus pets. Já no domingo (28), é a vez das provas principais: percursos de 10 km e 5 km, além da caminhada de 5 km, ideal para quem prefere um ritmo mais leve.

Em 2024, o evento reuniu mais de 1.700 participantes, confirmando sua força como uma das maiores corridas da região. Além das provas, a Corrida Unimed oferece food trucks nos dois dias e apresentação musical no domingo, garantindo lazer e integração para toda a família.

Retirada dos kits

A retirada dos kits de corrida e caminhada será feita no Shopping Iguatemi São Carlos, impreterivelmente, nos dias:

  • 26 de setembro (sexta-feira) – das 10h às 20h

  • 27 de setembro (sábado) – das 10h às 19h

Para retirar o kit, é necessário apresentar:

  • Documento de identidade;

  • Comprovante de inscrição original (não são aceitas cópias).

Mais informações no regulamento da prova.

As inscrições estão nos últimos dias e podem ser feitas pelo site:

https://www.personew.esp.br/corridaunimedsaocarlos

