UFSCar vence e assume a 4ª posição da Copa Elisângela Rebordões

UFSCar conquistou excelente resultado na Copa Elisângela Rebordões - Crédito: Zé_Photografy

UFSCar e Golden Team de Américo Brasiliense protagonizaram uma grande partida pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino. O encontro aconteceu na noite desta terça-feira, 29, no ginásio de esportes da UFSCar.

O time das universitárias venceu por 3 sets a 0 em 1h12. Mas as parciais foram bem disputadas, com 25/18, 25/23 e 25/18. Heloísa, central da UFSCar, foi o destaque do jogo.

Com a conquista dos três pontos, a UFSCar deu um grande salto na tabela de classificação. Chegou aos 13 pontos, está na quarta posição e entra na briga por uma vaga para as finais da série ouro da competição.

USFCar: Lívia, Marina, Línea, Paloma, Bia, Ana Beatriz, Ludmila, Júlia M., Júlia T., Bruna, Heloísa, Maria, Daiane e Kátia. Técnico: Lucas.

Golden Team: Egles, Giovanna, Tati, Greyce, Dani, Josiane, Fernanda, Maiara, Ana, Marli, Isabela, Carla e Luelen. Técnico: Balu.

A arbitragem foi de Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 21 pontos

2. Elite, 18 pontos

3. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

4. UFSCar, 13 pontos

5. Caaso, 13 pontos

6. Country Club, 12 pontos

7. Golden Team, 11 pontos

8. Ibaté, 1 ponto

9. Alpha, 1 ponto

10. São Carlos Clube A, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

