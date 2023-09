UFSCar surpreende e derrota o Fênix

SIGA O SCA NO

UFSCar comemora vitória e a terceira colocação da competição - Crédito: Zé_Photografy

Depois de um início bem regular e a conquista de sucessivas vitórias, o Fênix/LBR Sports caiu de produção e vem de derrotas. A mais recente, na noite de terça-feira, 12, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

Em 1h19 de jogo, a equipe da técnica Mococa foi surpreendida pela UFSCar que conquistou uma expressiva vitória por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/15, 25/21.

O destaque da partida foi a levantadora Rainne e com o resultado, as universitárias assumiram a terceira colocação da fase de classificação e soma 16 pontos. Hoje estaria classificada para as finais da série ouro.

UFSCar: Línia, Lívia, Paloma, Marcela, Taise, Nicoli, Bruna, Rainne, Heloisa, Kátia, Maria, Maria Paula e Daiane. Técnico: Lucas.

Fênix/LBR Sports: Jéssica, Rafa, Marília, Carol, Taline, Cláudia, Maria, Valéria, Jéssica C., Cris, Érica, Fran, Renata e Melina. Técnica: Mococa.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 24 pontos

2. Elite, 21 pontos

3. UFSCar, 16 pontos

4. Country Club, 15 pontos

5. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

6. Caaso, 13 pontos

7. Golden Team, 12 pontos

8. São Carlos Clube A, 7 pontos

9. Ibaté, 1 ponto

10. Alpha, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

