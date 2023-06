UFSCar faz 3 a 0 no SCC B pela Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

Em uma partida bem disputada, UFSCar levou a melhor - Crédito: Zé_Photografy

Uma partida bem movimentada proporcionaram as equipes da UFSCar e do São Carlos Clube B pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de vôlei feminino. O encontro aconteceu na noite desta terça-feira, 27, no ginásio de esportes da Universidade Federal.

Após três sets bem disputados em que a ponteira Paloma foi a destaque, a equipe das universitárias, comandadas pelo técnico Lucas, conseguiram uma expressiva vitória em 64 minutos, por 3 a 0, parciais de 25/19, 25/20 e 25/17.

UFSCar: Marina, Lívia, Paloma, Bia, Rafa, Daiane, Ana Beatriz, Ludmilla, Heloiza, Maria, Júlia, Alice e Vanessa. Técnico: Lucas.

São Carlos Clube B: Monise, Juliet, Júlia, Victória, Geisilaine, Bia, Ana, Vânia, Letícia, Amanda, Maralice e Laura. Técnico: Udo.

Árbitros: Alessandra Borges e Valcimar do Nascimento. Apontador: Narciso Borges.

