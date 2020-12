Triatletas de São Carlos dominam pódio em evento realizado em São Paulo

Crédito: Divulgação

Os triatletas do Sesi São Carlos seguem conquistando seu espaço na elite do triathlon. No último sábado, 5, Reinaldo Colucci, Manoel Messias e Luisa Baptista participaram da final do 1º Super League Triathlon Indoor Experience, categoria Elite, realizada em São Paulo, e garantiram seus nomes nos lugares mais altos do pódio.

Adaptada por conta da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, a competição, que antes seria realizada outdoor, foi realizada indoor e no formato enduro, onde os atletas executaram as três modalidades duas vezes seguidas. E mesmo diferente do habitual, Colucci se superou e ficou em primeiro lugar, seguido pelo companheiro de equipe, Manoel Messias, Miguel Hidalgo completou o pódio na terceira colocação.

“Depois de tanto tempo é muito bom sentir aquela ótima sensação de subir ao pódio. Sou grato por ter tido a oportunidade de participar dessa experiência indoor em um ano tão difícil para todos e também parabenizo o Messias e os outros adversários por tornarem a disputa tão acirrada até o final”, comentou Reinaldo Colucci.

Considerada uma verdadeira prova de superação, a meta era percorrer a maior distância possível dentro do intervalo de 1 hora (tempo máximo de duração), onde cada atleta teve que completar 5 minutos de natação, 15 minutos de ciclismo, 10 minutos de corrida e repetir as três modalidades na sequência, sem parar para descansar. Ao final, foram totalizadas 5 transições.

“Foi um dia para deixar o meu melhor de uma maneira diferente, em uma Superliga indoor com duas sequencias fortes. Estou muito grata pelo evento em um ano tão atípico”, explicou Luisa Baptista, segunda colocada na disputa da Elite feminina.

Desde o mês de agosto diversos atletas participaram das etapas classificatórias, disputadas individualmente ou em trios, mas somente os melhores trios chegaram para disputa da final.

O próximo e último compromisso da equipe, será neste final de semana, dia 13, em Brasília, em prova organizada pela PTO - Professional Triathletes Organisation.

