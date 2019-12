Triatleta são-carlense conquista o título paulista em casa

Crédito: Divulgação

O triatleta são-carlense Silvio Recalde sagrou-se campeão paulista de triathlon standard na categoria 50/54 anos, em prova ocorrida domingo, 15, no Damha São Carlos.

A competição teve a participação de triatletas de todo o estado, o que qualificou ainda mais o Campeonato Paulista e valorizasse ainda mais a medalha de ouro de Recalde, que cruzou a linha de chegada em primeiro lugar após completar o percurso de 1,5 mil metro de natação, 40 km de bike e 10 km de corrida.

Recalde tem como treinador Roger de Francisco e há sete anos treina com o intuito de buscar bons resultados e ter qualidade de vida.

Os desafios do são-carlense não param por aí. Em 2020 ele terá compromissos importantes em sua agenda. O primeiro será em março, quando participa do GP Extreme de Triathlon que também disputado no Complexo Damha em São Carlos.

