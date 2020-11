Triatleta do Sesi São Carlos conquista o 4º lugar na Copa do Mundo de Valencia

Luísa comemorou o 4º lugar: “Dia positivo por aqui, feliz pelo desempenho" - Crédito: World Triathlon

Realizada no último sábado, 7, a Copa do Mundo de Valencia na Espanha encerrou a temporada de 2020 do circuito de Copas do Mundo de Triathlon. A ocasião contou com a grande atuação da triatleta do Sesi São Carlos, Luísa Baptista.

Na prova realizada no formato sprint (metade da distância olímpica), a atleta quase subiu ao pódio, finalizando a disputa com apenas 5 segundos de diferença da primeira colocada, a britânica Beth Porter.

Em suas redes sociais, Luísa comemorou o 4º lugar: “Dia positivo por aqui, feliz pelo desempenho, especialmente na corrida. Não tem maneira melhor de terminar a temporada nas provas curtas: feliz, mas querendo mais! Vários pontos a serem corrigidos e seguimos buscando isso! ”.

MASCULINO

Também houve participação brasileira na prova masculina em Valencia. Manoel Messias, triatleta do Sesi São Carlos, conquistou o 10º lugar, sendo o único atleta não europeu a ficar entre os Top 10 da prova, “somando mais um dia sólido do processo”, conforme classificou o atleta em sua rede social.

PRÓXIMAS PROVAS

Final Super League Indoor – São Paulo

Dia: 5/12

Participação do triatletas: Luisa Baptista, Manoel Messias e Reinaldo Colucci

Challenge Florianópolis

Dia: 13/12

Participação do triatletas: Luisa Baptista, Manoel Messias e Reinaldo Colucci

