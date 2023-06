Três jogos movimentam a Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

AVS/Smec estará em ação e defende título conquistado em 2022 - Crédito: Zé_Photografic

Três partidas movimentam a semana pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de vôlei feminino. O destaque é para a presença do Fênix/LBR Sports que irá defender a liderança da competição.

A bola começa a rolar na terça-feira, 13, às 20h30. No ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, a AVS/Smec encara o Elite.

No dia seguinte, quarta-feira, 14, também às 20h30, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, Caaso e Alpha medem forças pela competição.

Por fim, encerrando a semana de jogos no torneio regional, o jogo que promete mais equilíbrio. Invicto e líder com 10 pontos, o Fênix/LBR Sports encara o Country Club. A partida está prevista o ginásio de esportes do Country, na quinta-feira, 15, a partir das 20h30.

CLASSIFICAÇÃO

Fênix/LBR Sports – 10 pontos

AVS/Smec – 7 pontos

Country Club – 7 pontos

Golden Team – 4 pontos

UFSCar – 4 pontos

Caaso – 1 ponto

Elite – 1 ponto

Ibaté – 1 ponto

Alpha – 1 ponto

São Carlos Clube A – 1 ponto

São Carlos Clube B – 1 ponto

Leia Também