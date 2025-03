Campeonato começou com jogos bem disputados e placares apertados - Crédito: Divulgação

A bola começou a rolar nos gramados dos campos de futebol do Clube Faber-Castell, com o início da edição 2025 do Campeonato Veterano, que conta este ano com a participação de sete equipes.

Na rodada de abertura, ocorrida neste domingo, 16, três bons jogos, marcados por muito equilíbrio e qualidade técnica dos atletas das equipes que estiveram em ação.

O WLM Engenharia/Casa dos Portões perdeu para o G4 por 2 a 1. Pelo mesmo placar, o Sanfer superou o Rio Training e repetindo a dose de balançadas na rede, o Boni Centro Automotivo superou o Ice Polar/Drogaria Pepe.

Destaque da rodada

A partida em destaque foi o jogo entre Ice Polar/Drogaria Pepe x Boni Centro Automotivo. Com bastante ansiedade, os jogadores entraram em campo buscando o gol. Porém, ainda sem o entrosamento, criaram poucas chances efetivas.

No primeiro tempo o Boni mostrou que é uma equipe de alta qualidade, e que não entrou para brincadeira. Nos minutos iniciais abriu o placar adversário. Mostrando superioridade, não parou de ir para cima, criando mais oportunidades e em uma destas, a equipe ampliou para 2 a 0, resultado da etapa inicial.

No segundo tempo o Ice Polar/Drogaria Pepe, entrou com outra postura e o Boni optou por jogar mais defensivo. De tanto insistir o Ice Polar/Drogaria Pepe diminuiu a diferença, mas não o suficiente para buscar o empate.

O campeonato

Participam do Veterano, o Boni Centro Automotivo, Ice Polar/Drogaria Pepe, Ultrazinco/Sra. Fome, G4, Sanfer, Rio Training e WLM Engenharia/Casa dos Portões.

As equipes foram definidas através de sorteio, direcionando cada atleta acima de 35 anos para sua respectiva equipe, fazendo com que todas estejam niveladas.

Mesmo após este longo período sem o Campeonato Veterano, nota-se que os atletas estão dispostos a darem o seu melhor, buscando o título do campeonato.

