Treinão especial reúne 250 participantes neste domingo em São Carlos

Crédito: Focoradical, fotoendorfinado, kzoom.fotos

Na manhã deste último domingo (12), em comemoração ao Dia das Crianças, o grupo Corredores com Propósito promoveu um treino especial em celebração aos 13 anos da Academia Motricidade. O encontro reuniu cerca de 250 participantes, que se dividiram entre três percursos: a caminhada de 3 km, o treino de 8 km e o desafio de 13 km, alusivo ao aniversário da academia.

Com muita energia, gratidão e espírito de solidariedade, o evento transformou o esporte em um gesto de amor ao próximo. Além da prática esportiva, o treinão teve como objetivo arrecadar alimentos e brinquedos que serão destinados a famílias e crianças em situação de vulnerabilidade.

O clima foi de alegria, amizade e união, marcando mais uma ação que reforça o papel do esporte como instrumento de inclusão e transformação social.“Foi um momento inesquecível, de celebração da vida, da saúde e da solidariedade. Agradecemos a todos os participantes e apoiadores que fizeram parte dessa linda história”, destacaram os organizadores.

