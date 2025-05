Treinão solidário reúne mais de 110 atletas para celebrar os 40 anos de locutor esportivo

Junior se desafiou a correr 40 km em comemoração ao seu aniversário, e os amigos, como de costume, “compraram a ideia” e toparam o desafio. O resultado foi um grande encontro de atletas de diversas cidades — São Carlos, Ibaté, Jaú, Barra Bonita e Americana — unidos por um propósito nobre.

Durante o treino, muitos atletas superaram seus próprios limites e conquistaram distâncias inéditas, motivados pelo clima de amizade e incentivo mútuo. Além do esforço físico, o evento teve um sabor especial com um delicioso café da manhã comunitário, preparado com muito carinho por todos.

A ação arrecadou mais de 150 kg de alimentos e uma expressiva quantidade de agasalhos, que serão doados para instituições de caridade da cidade reforçando o compromisso social do esporte com a comunidade.

Um dos momentos mais marcantes foi a chegada de Junior Montalvão após concluir seus 40 km. Conhecido por sempre celebrar e incentivar cada atleta na linha de chegada, desta vez ele foi surpreendido com uma recepção calorosa, cheia de energia e emoção. Os atletas presentes cantaram parabéns e fizeram da sua chegada uma verdadeira festa.

Na manhã de ontem (04) mais de 110 atletas se reuniram para celebrar de forma solidária e esportiva os 40 anos de Junior Montalvão, locutor esportivo e grande incentivador do esporte regional. O evento, realizado em forma de um treinão beneficente, foi marcado por emoção, superação e espírito de união que aconteceu no Parque dos Lilases, ao lado do SESC.